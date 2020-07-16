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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 16 Temmuz güncel altın fiyatları

16.07.2020 - 11:40 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 16 Temmuz güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 398,2 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.647 liradan satılıyor.

Dün, 397,9 ile 400,5 lira arasında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 399,3 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 398,2 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını da 2.647 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.805 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalmaya yüz tutması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu söyledi.

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Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizi toplantısı ve devamında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydeden analistler, ABD'de ise başta perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

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