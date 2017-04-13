'Altın'ı kimse tutamıyor! İşte yeni zirve

Altın fiyatları dolardaki düşüşten destek alarak yükselişini sürdürdü ve kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın doların çok güçlü olduğunu ve Çin'i Döviz manipülatörü olarak ilan etmeyeceğini söylemesinin ardından doların zayıflaması ile birlikte, Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın yüzde 0.1 yükselişle ons başına 1,288.06 dolar ile 10 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından, saat 08.13 itibarıyla 1,285.84 dolardan işlem gördü. Altının ons fiyatı haziran ayından bu yana en güçlü haftalık kazancını gerçekleştirmeye yöneldi.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 0,05 düşüşle 151 liradan işlem görürken; çeyrek altın 145 liradan, cumhuriyet altını ise bin 8 liradan alıcı buldu.

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