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Kıdemli Stratejist Ash: 'Evet' çıkarsa piyasalar...

12.04.2017 - 17:04

Bluebay'in Kıdemli Stratejisti Ash, referandumdan evet çıkmasının kısa vadede ralliye neden olabileceğini söyledi.

Bluebay Stratejisti Timothy Ash, twitter yoluyla değerlendirmede bulundu. Ash, "Referandumdan 'evet' çıkması politik risklerin azalacağı konusunda umut yaratacağı için kısa vadede ralliye neden olacaktır. Ancak uzun vadede politika oluşturma kalitesine dair sorular gündeme gelecektir" ifadesini kullandı.

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Ash geçen hafta yaptığı bir açıklamada da referandumdan çıkan sonuç 'evet' olursa Türk lirasının güçlenebileceğini, bu durumda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının da (TCMB) sert bir şekilde politika faizini azaltma yoluna gidebileceğini belirtmişti. 


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