Altında son 1 ayın rekoru

Altının ons fiyatı, 1254 dolara çıkarak 1 ayın en yüksek seviyesini görürken, çeyrek altın fiyatları 240 liraya yaklaştı.
Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Trump'ın altyapı harcamaları ve vergi kesintileri sözlerini tutup tutamayacağına dair gelişmeleri izlemeye devam ederken 'güvenli liman' desteğiyle 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı 1.255,56 dolara tırmandı.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı 145 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,22 yükselişle 239,16 liradan, Cumhuriyet altını ise 982 liradan alıcı buldu.
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