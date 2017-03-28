Altında son 1 ayın rekoru

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Altının gram fiyatı 145 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,22 yükselişle 239,16 liradan, Cumhuriyet altını ise 982 liradan alıcı buldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Trump'ın altyapı harcamaları ve vergi kesintileri sözlerini tutup tutamayacağına dair gelişmeleri izlemeye devam ederken 'güvenli liman' desteğiyle 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı 1.255,56 dolara tırmandı.

Altının ons fiyatı, 1254 dolara çıkarak 1 ayın en yüksek seviyesini görürken, çeyrek altın fiyatları 240 liraya yaklaştı.

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