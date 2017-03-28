Petrol fiyatlarında belirsizlik devam ediyor

Petrol fiyatları, belirsizlikle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları zayıflayan dolardan destek buldu, fakat ham petrol fiyatları ABD'de artan üretim ve OPEC öncülüğünde varılan üretimi sınırlama anlaşmasının piyasada yeniden denge yaratacak etkiye sahip olup olmayacağına dair belirsizlikle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Brent ham petrolün varil fiyatı son kapanışa göre 20 sent değer kazanarak 50.95 dolardan işlem görürken, ABD türü ham petrolün varil fiyatı da 24 sent yükselerek 47.97 dolar oldu.

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Brent petrolü (değişim; son işlem): 0.55% 51.03

ABD hafif petrolü (değişim, son işlem): 0.61% 48.02

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