Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 15 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 483 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1893 dolardan işlem görüyor. Ons altında 1900 doların psikolojik seviye olduğunu hatırlatan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Karadağ, "Ons altın 1900 dolar üzerinde günün kalanını geçirmeyi başarırsa bu durumda yükselişini kademeli bir şekilde sürdürebilir" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 484 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 481.17 lira, en yüksek ise 484.86 lira seviyesini görürken; saat 12.44 itibarıyla yüzde 0.09 oranında düşüşle 483.21 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 788 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 246 liradan satılıyor.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1903 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.44 oranında düşüşle 1893 dolardan işlem gördü.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Avrupa'da artan tedbirler ve ABD'deki teşvik paketi görüşmelerine ilişkin olumsuz haber akışı risk iştahını azaltırken, ons altın fiyatını desteklemeyi sürdürüyor.

ONS ALTINDA 1900 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda dinamikler sürekli değişiyor. ABD’de teşvik paketine dair beklentilerin azalması dün ABD borsalarının negatif kapanmasına neden olurken, bu sabah ABD vadelileri ekside işlem görüyor.

ABD Hazine Bakanı, Başkanlık seçimi öncesinde teşvik paketine dair uzlaşmanın zor olabileceğini belirtmesi aslında beklentileri zayıflatmış durumda. Paket ile ilgili sürekli haber akışları değişiyor. Geçtiğimiz haftalarda, Trump paketi durdurma kararı almışken, sonrasında daha kapsamlı bir paket istemişti. Bu durum kısa vadede sonuca bağlanmayabilir bu durumda risk iştahının zayıflamasına neden olabilir düşüncesindeyim.

Pandemi hala bitmedi ve vaka sayılarındaki artış Avrupa’da dikkat çekmeye başladı. Bu nedenle, bazı ülkeler kademeli bir şekilde karantina uygulamalarına başlayacaklarını belirttiler. Avrupa’da başlayan bu önlemler diğer ülkelere de yayılmaya başlarsa bu durum piyasalarda yeniden panik havasına neden olabilir.

Johnson & Johnson aşı çalışmalarına ara verdiğini duyurdu. Geçtiğimiz ay Oxford üniversitesi de bir denek üzerinde beklentilerin aksine bir tepki almaları durumunda çalışmalarını durdurmuştu. Dolayısıyla Johnson & Johnson şirketinin de yakın zamanda çalışmalara kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Tabii virüste vaka sayıları artarken, aşı çalışmalarında hala net bir sonuca varılamaması piyasaları tedirgin ettiği için fiyatlamalar üzerinde de baskı kurmaya devam ediyor. Kısacası, uzun zamandır gündemde olan üç başlık, aşı çalışmaları, virüs vaka artış hızı ve ABD teşvik paketi. Bu üç konu belirsizliğini koruduğu sürece piyasalarda risk iştahı toparlanmakta zorlanabilir. Bunun yanına, kısa vade için kasım ayındaki ABD başkanlık seçimini ekleyebiliriz. Ancak kasım ayında sonuç netleşince artık bu belirsiz olmaktan çıkacak.

Bu gelişmeler karşısında ons altında yön arayışında, bu hafta içerisinde 1900 dolar seviyesinin altına doğru hareketinin ardından buradan aldığı destekle yeniden 1900 dolar üzerine doğru tepki vermeye başladı. Ancak 1900 dolar üzeri hareketinde çok güçlü kalamıyor. Piyasadaki riskler sürüyor ancak geçtiğimiz aylarda panik havası nedeniyle emtialardan da çıkışlar olmuştu ve hala böyle bir ihtimal altın için mevcut. Bu durumda altına yönelik alımları şimdilik güçlendiremiyor. Altın için yazıda bahsettiğim konu başlıkları önemli. Veriler ikinci planda kaldığı için çok fazla etkisini görmüyoruz.

Teknik olarak, ons altında 1900 dolar psikolojik bir seviye ve yazıyı yazdığım sıralarda bu seviyede işlem gören ons altın 1900 dolar üzerinde günün kalanını geçirmeyi başarırsa bu durumda yükselişini kademeli bir şekilde sürdürebilir. Yukarıda 1906-1910 dolar direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. Bu direnç alanının üzerinde ise 1915-1922 dolar direnç bölgesi izlenebilir. 50 günlük ortalama 1929 dolar seviyesine denk geliyor. Bu seviyenin aşılması altındaki alımları daha da hızlandırabilir. Ancak bunun için piyasadaki dinamikler biraz daha önemli. Son günlerde, altının hareketini yorumlarken yüzde 100 teknik görünümüne bakmak yeterli değil.

Altında geri çekilmelerde ana destek noktası eylül ayının son haftasında görülen 1848 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bu destek noktasına kadar olası satışlar karşılanırsa yerini tepki alımlarına bırakabilir. Ara destek noktaları, 1896-1890-1883 dolar olarak izlenebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. Ons altındaki 1900 dolar üzeri seyir sürdükçe gram altındaki yükseliş potansiyeline göre ilave alım denemesi yapabilirler veya geri çekilmeleri değerlendirebilirler.

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