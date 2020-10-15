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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 15 Ekim dolar fiyatları

15.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 15 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.93 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.30 TL seviyelerinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.90 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.92 TL seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.9004 TL seviyesini, en yüksek ise 7.9497 TL seviyesini görürken; saat 12.52 itibarıyla 7.9394 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.3384 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.3046 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.3050 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.37 oranında yükselişle 93.71 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1709 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.70 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.64 seviyesinde bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışı gündemin ön sıralarındaki yerini korurken, bunların yanında jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışları da gündemin odağında kalmayı sürdürüyor.

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