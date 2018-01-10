Altın üretimi 2017'de yüzde 70 arttı

Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığı geçen yıl Darphane'nin üretimi, 2016'ya göre yaklaşık yüzde 70 artışla 12 milyon adede ulaştı.

2017'de adet bazında en fazla artışın yaşandığı ay 2 milyon 656 bin 105 ile mayıs oldu . Çeyrek altın üretimi, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 71 artış kaydetti. Altın fiyatlarında rekorların yaşandığı 2017 yılında Darphane'nin altın üretimi yaklaşık yüzde 70 artışla 12 milyona ulaştı.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden derlediği bilgilere göre, geçen yıl rekor üstüne rekor kıran gram altın yatırımcısına yüzde 22'lik kazanç sağladı. Altın fiyatındaki yükseliş; para gibi tasarruf ve değişim amacıyla kullanılan Cumhuriyet altın sikke grubu ile süs, takı ve hediye amacıyla kullanılan Cumhuriyet ziynet grubundaki Darphane üretimini düşürmedi.

Darphane'nin adet bazında toplam altın üretiminde 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 artış görülürken, 12 milyon 137 bin 216 tane altın basıldı. Darphane'nin geçen yıl ürettiği altınların toplam ağırlığı da 41,8 ton oldu.

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Darphane'nin altın üretimi, 2016 yılında adet bazında 7 milyon 177 bin 348 ve miktar bazında 24,9 ton olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl adet bazında en çok artışın yaşandığı ay ise 2 milyon 656 bin 105 adetle mayıs oldu. Çeyrek altın üretimi de geçen yıl 2016'ya göre yüzde 71 artış kaydetti.

2017'DE 7 MİLYONUN ÜZERİNDE ÇEYREK ALTIN ÜRETİLDİ

Darphane'de 2017 yılında 29,7 ton ziynet, 12,2 ton sikke (meskük) ve 12,7 kilogram da gram altın üretimi gerçekleştirildi.

Geçen yıl üretilen ziynet altının 7 milyon 762 bin 860 adeti "çeyreklik", 1 milyon 105 bin 15'i "yarımlık", 1 milyon 307 bin 385'i "birlik", 165 bin 540'ı "ikibuçukluk", 2 bin 604'ü "beşlik" olarak kayıtlara geçti.

Sikkenin ise 214 bin 200'ü "çeyreklik", 40 bin 230'u "yarımlık", 1 milyon 503 bin 112'si "birlik", 2 bin 940'ı "ikibuçukluk", 20 bin 610'u da "beşlik" oldu.

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