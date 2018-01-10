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Ferko 2017’de yüzde 30 büyüdü

10.01.2018 - 10:39

Gayrimenkul sektörüne kazandırdığı nitelikli projeler ile öne çıkan Ferko, 2017’yi geçen yılın üzerinde bir rakamla bitirdi. 2018’de başta Göktürk’te olmak üzere yeni projeleri hayata geçirecek olan Ferko, 2017’yi değerlendirerek 2018 hedef ve planlarını açıkladı.

Yurtiçi ve yurtdışında 25 yılı aşkın süredir nitelikli projeler imza atan Ferko, 2017 yılında Ferko Line ve Ferko Signature projelerine odaklandı. Bununla birlikte yaptıkları işleri ‘Yapı sanatı’ mottosuyla tanımlayan ve her projesinde sanata yer ayıran Ferko, Contemporary İstanbul sponsorluğu kapsamında sanatseverleri yine çok özel projelerle buluşturdu. Ferko Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçe Meriçten, 2017 yılını değerlendirip 2018 yılı hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

2017’nin Ferko için önemli projeleri hayata geçirdikleri yoğun ve hareketli bir yıl olduğunu söyleyen Meriçten, şöyle devam etti: “İstanbul’un merkezinde, Levent’te bulunan ve bölgenin prestij noktası haline gelecek 30 kattan oluşan Ferko Signature’ı tamamladık. Teslimlerin heyecanı sürerken kalan kısıtlı alanda kiralamalar devam ediyor. Bununla birlikte Kağıthane bölgesine yepyeni ve farklı bir soluk getirmeyi hedeflediğimiz Ferko Line’ı da planlamamızın öncesinde 2018’in son çeyreğinde teslim edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projemizde de gün itibariyle ticari ve ofis ünitelerinde yaklaşık %50 oranında satış gerçekleştirilmiş durumda.”

“2017’DE YÜZDE 30 BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Ferko, 2017 yılında projelere yaptığı yatırım tutarını da yaklaşık 100 milyon dolar olarak açıkladı. Geçtiğimiz yılı bir önceki yılın üzerinde bir rakamla kapatan Ferko, yüzde 30 büyüme gerçekleştirirken 400 milyon dolarlık bir ciro elde etti.

GÖKTÜRK’TE YENİ PROJE

2018 yılında da yepyeni projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Gökçe Meriçten, 2018 hedefleri ile ilgili de şunları söyledi: “Öncelikli olarak 2018’in ilk çeyreğinde Ferko

Signature’ın içindeki FERKOART’ı hayata geçireceğiz. Sanatla bütünleşmiş yapımızı somut bir alana dönüştürdüğümüz FERKOART, sanat koleksiyonumuzu sergileyeceğimiz, uluslararası sanat kurumlarıyla iş birlikleri yapacağımız ve genç sanatçılarla projeler gerçekleştireceğimiz bir sanat merkezi haline gelecek.

Sene içerisinde ise yeni projelerimizin temellerini atmayı hedefliyoruz. Göktürk’te 200 dönümün üzerinde üç projeye, Büyükdere Caddesi üzerinde de bir başka projeye daha başlayacağız. Göktürk’teki hem ticari hem konut olacak, dördü de markalı projeler olacak.

Bu doğrultuda 2018’de de yeni başlayacak projelerimizle birlikte yıl içinde yüzde 35’lik bir büyüme hedefimiz var.”

TÜRKİYE’DEKİ İLK “VERİ RESMİ” ESER FERKO SİGNATURE’DA

İnşaat projeleri dışında 2015’ten beri Contemporary Istanbul’un ortak sponsoru da olan Ferko, 2017’de ayrıca, medya sanatçısı, yönetmen, araştırmacı Refik Anadol’un, Ferko Signature için özel olarak tasarladığı, İstanbul’un rüzgar analizlerinden oluşan Türkiye’deki ilk veri resmi eser olan Wind of Istanbul’u Ferko Signature’da sanatseverle buluşturdu.


Etiketler

  • nitelikli projeler
  • Ferko
  • Gökçe Meriçten
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