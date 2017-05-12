Altın kazandırmaya devam edecek mi?

Son 17 yılda sadece bir defa kaybettiren gram altın, 2017’nin de kazandıranı.

Sarı metal altın ışıldıyor. Suriye ve Kuzey Kore’de artan gerilim altına yönelimi artırdı. Jeopolitik riskleri fiyatlayan yatırımcılar hızla güvenli liman olarak kabul edilen altına yöneliyor. Gram altının fiyatı 152 TL’ye tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yılbaşından bu yana yüzde 15,3 değer kazandı.

Altın dolarla fiyatlandığı için hem dolar kurundaki hareketlenmelerden hem de ons bazında yükselişlerinden olumlu yönde etkileniyor. Doların FED’in faiz artışına bağlı olarak önümüzdeki yıl da çıkışına devam etmesi yüksek bir ihtimal olarak görülüyor. Doğal olarak altın fiyatında da yükselişin sürdüğünü görmek pek şaşırtıcı olmayacaktır. Geçmiş yıl verileri de altının gücünü gösterir nitelikte. Gram altın son 17 yılda sadece bir defa değer yitirdi. Diğer 16 yıl boyunca sürekli yatırımcısına kazandırdı. Her defasında farklı kaygılarla kazandıran altın, son dönemlerde jeopolitik riskler nedeniyle sıçrama yaşadı.

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Fortune Türkiye'den Zeynep Aktaş'ın haberine göre; nisan ayında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın basın mensuplarına Suriye liderini devirmek için bir koalisyon kurmaya yönelik adımların yolda olduğunu açıklamasının hemen ardından Esad rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanması bir anda gerilimi artırdı. Suriye rejimi ise IŞİD’in elinde bulunan silah deposuna düzenledikleri hava saldırısı neticesinde bu depolarda bulunan kimyasal silahların patlaması nedeniyle çevreye kimyasal gazların yayıldığını iddia etti. ABD yönetimi bu savunmayı pek ciddi bulmadı ve rejimin elinde bulunan bir askeri tesise füze saldırısında bulununca gerilimin tırmanma kaygısı ile yatırımcılar güvenli limana yönelme ihtiyacı duydu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın twitter’da kullandığı “Kuzey Kore belasını arıyor. ABD, bu problemi Çin olsa da olmasa da çözebilir” ifadesinin ardından altındaki yükseliş hız kazandı. Ons bazında altın bin 286 seviyesinde bulunuyor. ALB Forex 13 Nisan’da yayınladığı raporunda; “Yükseliş eğiliminde kalmak isteyen altında zaman zaman aşağı ve yukarı sert hareketler gelebiliyor. Teknik anlamda bin 240 seviyesinin üzerinde kalan görüntüde yukarı denemeler gelmeye devam edebilir” değerlendirmesinde bulundu. Kurumların beklentisinin ağırlıklı olarak çıkış yönünde olduğu gözleniyor.

Alan Yatırım da benzer görüşleri dile getiriyor ve altının onsunda bin 304 seviyesini hedef değer olarak gösteriyor. Kurum, nisan ortasında yaptığı değerlendirmede şu sözlere yer verdi: “Teknik olarak bakıldığında, altında toparlanma eğiliminin görülebilmesi için, bin 284 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz etmekte olup yükselişlerde bin 290 ve bin 304 seviyeleri hedeflenebilir.

Altında satış baskısının görülmesi halinde ise sırasıyla bin 273 ve bin 260 destek seviyeleri izlenebilir.” Kaygıların arttığı dönemlerde hızlı çıkışa başlayan altın fiyatları, riskten kaçınan yatırımcılar için birinci durak konumunda bulunuyor. Halk Yatırım da FX & Emtia Strateji Notu’nda altının onsunda bin 300’lü seviyelerin test edilebileceğini vurguluyor. Görünen o ki sadece bu yıl değil önümüzdeki yıl da gözler sarı metalde olacak.

2000 yılından bu yana gram altın biriktirenler kazandı. 2013 yılı dışında gram altın alanlar zarar etmedi.

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