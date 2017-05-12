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Dolar fiyatları ABD verisiyle geriledi

12.05.2017 - 09:10 | Son Güncelleme : 12.05.2017 - 17:27

ABD verilerinin ardından gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimserlik artarken dolar/TL geriledi.

ABD'de yayımlanan ve Haziran ayında yapılması öngörülen faiz artırımını takip edecek yeni artırımların hızlı yapılacağı endişelerini gideren veriler, gelişmekte olan ülke para birimleri ve dolar/TL'de aşağı yöne destek verdi.

Dalgalanmalara karşın kur dün günü 3.59 seviyesinde tamamladı ve bu sabah güne 3.58 seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.5655 seviyesini görürken en yüksek 3.5983 seviyesini gördü. Dolar fiyatları ABD verisi sonrası 3.5655 seviyesine gerilerken, saat 17.26 itibarıyla 3.5780 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise aynı saatlerde 3.9067 seviyesindeydi.

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ABD'de tüketici fiyatları Nisan ayında akaryakıt, gıda ve kiralardaki artışın da etkisiyle toparlanarak yüzde 0.2 olarak gerçekleşti ve Fed'in önümüzdeki ay faizleri artırmasına olanak sağlayacak istikrarlı bir enflasyon sinyali verdi.

ABD'de perakende satışlar Nisan ayında yüzde 0.4 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Perakende satışların beklentilerin altında kalmasına karşılık tüketicilerin motorlu taşıt başta olmak üzere tüketim ürünü harcamalarını artırmalar ilk çeyrekte hız kaybeden ekonominin tekrar ivme kazanacağının ipucunu verdi.

Ancak bankacılar verilerin Haziran ayı ardından beklenen faiz artışlarına ilişkin kuvvetli bir sinyal içermemesinin gelişmekte olan ülke para birimlerindeki iyimserliğin ana nedeni olduğunu belirttiler.

DOLARDA DALGALANMA DEVAM EDEBİLİR

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kuru bu sabah 3.5860 seviyelerinde seyrediyor. Çok net bir yorum yapmak zor. Genel olarak yönsüz bir seyir içerisinde hareket ettiğini düşünüyorum. Birkaç gün önceki 3.62 seviyelerine doğru yaşanan yükselişi hızlı düşüşün bir tepkisi olarak algılıyorum. ABD dolarının global piyasalarda güçlenmekte güçlük çekmesi de Dolar kurunu destekleyen diğer bir etmen. Gelişmekte olan ülkelere yönelik ılımlı para girişlerinin sürüyor olmasını olumlu buluyorum. Dolar kurunun 3.52-3.62 aralığında dalgalanması devam edebilir. TL’de daha ileri bir güçlenme için 3.52 seviyesinin altına gerilemesi gerekiyor. Ancak bu seviyelerin güçlü destek olduğunu görüyoruz. Bugün ABD enflasyon verisi öğleden sonra önemli olabilir. Takip etmekte fayda var. Genel olarak yatay bir gün bekliyorum" dedi.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Bugün iç piyasada takip edilecek bir veri gündemi bulunmazken ABD Nisan ayı tüketici enflasyonu verileri, perakende satışlar ve Mayıs ayı öncü Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek.

GÖZLER ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİNDE

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin kesin dille karşı çıkmasına rağmen Suriye'nin Rakka kentinin İslam Devleti militanlarından geri alınması için Suriyeli Kürt silahlı grup YPG'ye silah yardımı yapılmasına izin verdi.

Dün kararın açıklanmasının ardından siyasetçilerden konuya ilişkin birçok itiraz gelirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta yapılacak ABD ziyaretinde bu konunun gündeme geleceğine dikkat çekildi, ancak ABD'ye yönelik sert bir söylemde bulunulmadı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 10.63 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.44 seviyesindeydi.


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