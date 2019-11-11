Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı | Altın Haberleri

Altın ithalatı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 568 artarak yaklaşık 21 tona yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, Ekim 2018'de 3 ton 135 kilogram olan altın ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 568,3 artarak 20 ton 952 kilograma yükseldi.

Söz konusu rakam, tüm zamanların en yüksek ekim ayı altın ithalat rakamı olarak da kayıtlara geçti.

SON 17 AYIN EN YÜKSEK ALTIN İTHALATI

Bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 72'lik artış kaydeden altın ithalatı, son 17 ayın en yüksek altın ithalatı oldu. Eylül ayında ithal edilen altın miktarı, 12 ton 149 kilogram civarında bulunuyordu.

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