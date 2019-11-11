‹ Önceki Haber Ifo Dünya Ekonomi İklimi 10 yılın dibini gördü Ifo Dünya Ekonomi İklimi 10 yılın dibini gördü Sonraki Haber › Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı Altın ithalatı ekimde yüzde 568 arttı

İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü

11.11.2019 - 16:35
İngiliz ekonomisi üçüncü çeyrekte büyüdü | Ekonomi Haberleri

İngiliz ekonomisi 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0.3 büyüdü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamaya göre İngiltere’de yılın üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yüzde 0,4 olan beklentinin altında kalarak yüzde 0,3 artış kaydetti. Ülkede yılın üçüncü çeyreğinde GSYH yıllık bazda da yüzde 1,1 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1 büyüdü.

İngiliz ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,3 büyüme göstermişti. Ülke ekonomisi çeyreklik bazda ise bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 daralmıştı.

##$HABER_1458467$##

2019'un üçüncü çeyreğinde GSYH'nin yüzde 0,3 büyümesi ile ülke ekonomisi resesyona girmekten kurtulmuş oldu.

ONS’den yapılan açıklamada, “Geçen yıldan bu yana bakıldığında, ülkede büyüme yaklaşık son on yılın en düşük hızına geriledi.” ifadesine yer verildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
103.118 Değişim: -0,03% Hacim : 7.797 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 102.369 11.11.2019 Yüksek 103.841
Açılış: 102.922
5,7739 Değişim: 0,00%
Düşük 5,7704 12.11.2019 Yüksek 5,7763
Açılış: 5,7739
6,3660 Değişim: -0,08%
Düşük 6,3639 12.11.2019 Yüksek 6,3776
Açılış: 6,3712
270,32 Değişim: 0,05%
Düşük 270,00 12.11.2019 Yüksek 270,41
Açılış: 270,18
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.