Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Haziran altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 390 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1775 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1770 dolardan işlem görüyor. Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, "Geride kalan iki yılda dolar bazında yüzde 50 değer artışı kaydeden ve yüksek fiyatı ile güvenli liman özelliğini yitiren sarı fırtınanın 1785 dolar üzerine çıkabilmesi için haber akışı desteğinin sürmesi gerekiyor" dedi.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 390 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 389.11 lira seviyesini, en yüksek ise 391.49 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 13.20 itibarıyla yüzde 0.09 oranında düşüşle 390.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 546 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1775 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.05 oranında düşüşle 1770 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTININ GÖZÜ HABER AKIŞLARINDA OLACAK

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Başta ABD bir grup ülkede geçen hafta salgının yayılım hızının arttığına işaret eden haber akışı altını destekliyor ve ons yeniden 1775 dolar etrafında işlem görüyor. Geride kalan iki yılda dolar bazında yüzde 50 değer artışı kaydeden ve yüksek fiyatı ile güvenli liman özelliğini yitiren sarı fırtınanın 1785 dolar üzerine çıkabilmesi için haber akışı desteğinin sürmesi gerekiyor.

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