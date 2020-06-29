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Petrol fiyatı 40 doların üzerinde

29.06.2020 - 10:15
Petrol fiyatı 40 doların üzerinde | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 40,29 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 41,81 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,77 azalışla 40,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,77 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol fiyatlarının düşüşünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga riskinin, petrol talebine dair oluşan iyimserliği törpülemesi etkili oluyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisi miktarlarında üyelerin tam uyum sağlamaya yönelik attığı adımların piyasadaki arz fazlalığını azaltmakta görece başarılı olsa da fiyatların yükselişine katkıda bulunabilecek seviyelere ulaşamadığını belirtiyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla ABD, Avrupa ve Asya'nın büyük ekonomilerinde taşıt kullanımının arttığına işaret eden uzmanlar, bu bölgelerde benzin ve dizel tüketiminin artmaya başladığını ve küresel petrol talebinin canlandığını kaydediyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 20-26 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 188'e geriledi. Bu azalışla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 15 hafta üst üste düşüş göstermiş ve toplam 495 adet azalmış oldu.

Brent petrolde teknik olarak 40,55 ile 40,87 dolar aralığının direnç, 40,15 ile 39,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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