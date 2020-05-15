Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 15 Nisan güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 385 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1738 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1733 dolardan işlem görüyor. Fon Yöneticisi Baştürk, "(ons altın) 1700 dolar üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devamı beklenebilir. Kısa vadede 1738 dolar direncinin geçilmesi ise yükselişi hızlandırabilir" şeklinde belirtti.

Gram altın fiyatları dolar kurundaki düşüşe karşın altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanırken; dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 387 lira seviyesinde hareket etti ve yeni güne 386 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 383.99 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 386.79 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 14.25 itibarıyla yüzde 0.20 oranında yükselişle 385.60 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 lira, Cumhuriyet altını da 2.589 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1738 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.18 oranında yükselişle 1733 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın önceki günkü "negatif faizi bir araç olarak düşünmüyoruz" açıklaması, kötü gelmeye devam eden ABD ekonomik verileri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin artan endişelerin risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ile Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, gram altında ise 375 liranın destek konumuna geldiğini bildirdi.

1700 DOLAR ÜZERİNDE KALINDIĞI SÜRECE GÖRÜNÜM POZİTİF

Rıdvan Baştürk – Fon Yöneticisi

Gram altın tarihi zirve seviyesini gördükten sonra kar satışlarıyla gerilemişti. Son günlerde ise yeniden yukarı yönde ivmelendiğini görmekteyiz. Bu ivmelenmede ons altındaki yukarı yönde hareket önemli bir rol oynuyor.

Gram altının dinamiklerinden biri olan ons altın, uzun bir süredir yatay bir hareket yapıyordu. Bu yataylık (teknik sıkışma) dün yukarı yönde kırıldı ve yükselişler hız kazandı. Her zaman ifade ettiğimiz gibi büyük merkez bankalarının sıfır veya eksi faiz uygulaması ve piyasaları desteklemek için genişleyici politikalar izlemeleri ons altının temel dinamiğini pozitif etkiliyor. Burada teknik olarak 1700 dolar üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün devamı beklenebilir. Kısa vadede 1738 dolar direncinin geçilmesi ise yükselişi hızlandırabilir.

Diğer dinamik olan dolar kurunda ise, kar satışlarıyla 6.90 TL seviyelerine kadar geri çekilme görmekteyiz. Burada swap anlaşmalarına yönelik haber akışları TL’yi pozitif etkiliyor. Fakat ben bu swap anlaşmasının kısa vadede etkili olacağını, orta ve uzun vade değerlenme için özellikle CDS ve reel getiri konusunda daha iyimser bir tablosunun olması gerektiğini düşünüyorum. Dolar kurunda kısa vade 6.87 TL seviyesini destek olarak izliyorum. TL’deki iyimserlik için bu desteğin aşağı yönde kırılması önem taşıyor.

Ons altın yükselirken dolar kuru düşüyor; ancak ons altındaki hareketin daha kuvvetli olmasından dolayı gram altın yukarı yönde ivmeleniyor. Burada trend desteği olarak 380 TL’yi izliyorum. Ana destek ise 370 TL seviyesinde… Kısacası 380-370 TL bölgesi üzerinde kalınması gram altındaki düşüşlerin fırsat vermesini ve görünümün pozitif kalmasını sağlayacaktır.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...

Etiketler