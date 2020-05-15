Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 15 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın son ilk işlem gününe 6.90 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.46 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.91 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.48 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.95 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 6.90 TL seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8987 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9311 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.08 itibarıyla 6.9183 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5024 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4845 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.4429 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.18 düşüşle 100.29 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0812 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.18 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.90 TL'nin altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6.85 TL ve 6.79 TL seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

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