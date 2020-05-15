‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yükseldi Petrol fiyatları yükseldi Sonraki Haber › Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 15 Mayıs güncel döviz fiyatları

15.05.2020 - 10:44 | Son Güncelleme :
Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 15 Mayıs güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, haftanın son ilk işlem gününe 6.90 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.46 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.91 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.48 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.95 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 6.90 TL seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.8987 TL seviyesini, en yüksek ise 6.9311 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.08 itibarıyla 6.9183 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.5024 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4845 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.4429 TL seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.18 düşüşle 100.29 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0812 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.21 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.18 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi ve bütçe verileri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesinde büyüme ve Almanya'da büyüme verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.90 TL'nin altında kapanış olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 6.85 TL ve 6.79 TL seviyelerinin gündeme geleceğini kaydetti.

BIGPARA 'CANLI BORSA' ABONELİĞİNİ BURAYA TIKLAYARAK İNDİRİMLİ OLARAK SATIN ALABİLİRSİNİZ...


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.075 Değişim: 0,89% Hacim : 7.033 Mio.TL Son veri saati : 14:31
Düşük 99.678 15.05.2020 Yüksek 100.813
Açılış: 99.678
6,9084 Değişim: -0,14%
Düşük 6,8987 15.05.2020 Yüksek 6,9311
Açılış: 6,918
7,4659 Değişim: -0,23%
Düşük 7,4574 15.05.2020 Yüksek 7,5024
Açılış: 7,4831
385,10 Değişim: 0,02%
Düşük 383,99 15.05.2020 Yüksek 386,80
Açılış: 385,04
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.