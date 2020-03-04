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Gram altın fiyatları ne kadar! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum - 4 Mart altın fiyatları

04.03.2020 - 08:32 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum - 4 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 322 lira seviyesinde hareket ederken; çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 527.81 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 168 liradan alıcı buluyor. Ekonomistler altın fiyatlarında yükselişin sürmesini bekliyor.

Gram altın fiyatı dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 317 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 324 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatı saat 15.30 itibarıyla 322.54 liradan işlem görürken; çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 527.81 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 168 liradan alıcı buluyor.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü sürpriz faiz indirim kararıyla birlikte altının ons fiyatı 1600 dolardan 1650 doların üzerine tırmanırken; şu dakikalarda 1635 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK
Şevin Ekinci - Ekonomist

Fed faiz indiriminden sonra altın fiyatında yeniden bir yükseliş gördük. Zaten Corona virüs kaynaklı bir belirsizliğin ve riskin bulunması altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir baskı unsuruydu; buna bir de 18 Mart tarihinde Fed’den gelme ihtimali olan faiz indirimi eklenmişti. Ancak bunun, tarihinden de önce olağanüstü olarak gerçekleşmesi altın fiyatını ons cinsinden 1644 dolar seviyesine taşıdı. Çok uzun olmayan bir vadede altın fiyatının tekrar 1660 dolar seviyesini görmesini bekliyorum.

Yıl boyu için de altın fiyatında yüksek seviyeleri beklemek yanlış olmayacaktır. Sene başında bazı uzmanlar altın için 2020 yılında 1700 dolar seviyesi gibi öngörülerde bulunuyordu. Mevcut konjonktürde bu beklentilerin gerçekleşme olasılığı var. Sene içinde altında ons başına 1680 dolar seviyelerinin test edileceği beklentisi içindeyim. 


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