Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, Güncel döviz fiyatları ( 4 Mart dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, Fed'in dün açıkladığı sürpriz faiz indirimi sonrası sert gerilerken; bugün güne 6.13 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.08 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.77 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.15 TL seviyesinde hareket ederken; sonrasında gerçekleşen ABD Merkez Bankası (Fed)'in sürpriz faiz indirim kararı sonrası 6.03 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar fiyatları yeni güne 6.13 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 6.0637 TL seviyesini, en yüksek 6.1430 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.32 itibarıyla 6.0894 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları aynı dakikalarda 6.7780 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8031 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, faizlerdeki düşüş eğiliminin devam edeceği tahminlerinin Türk lirası varlıkları destekleyebileceğini ifade ederek, Suriye ile ilgili gelişmeler ve Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Bugünün yoğun veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI'ların öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan dolar kurunda 6.15 TL'nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 6.05-6.10 TL bandının takip edileceğini kaydetti.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.32 yükselişle 97.43 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1125 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.37 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10.91 seviyesinde bulunuyor.

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