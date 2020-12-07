1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları, Ons altın fiyatları, 7 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 463 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1828 dolardan işlem görüyor. 1.830 doların altına inilmediği takdirde ons altındaki yükseliş trendinin süreceğini belirten Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “(ons altın) 1.830 dolar altına iner ve ardından 1.826 doları da kırarsa bu durumda aşağı yön kuvvetlenebilir” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 460 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 462 lira seviyesinden başladı. Yeni haftaya ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanımıyla başlayan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 459.43 lira seviyesini, en yüksek ise 465.60 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 16.37 itibarıyla yüzde 0.42 oranında yükselişle 463.32 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 110 liradan satılıyor.

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Dolar endeksinde yaşanan düşüş eğilimi ve ABD ile Çin arasında artan gerilim ons altını desteklerken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1842 dolar seviyesini en düşük ise 1822 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.06 oranında yükselişle 1828 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDA YÖN AŞAĞI MI, YUKARI MI?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Geçen hafta başında önce 1.800 dolar ardından 1.830 dolar dirençlerinin kırılmasını beklediğimizden bahsetmiştik. Aşı haberleri olumlu olmaya devam etse de, bu önemli seviyelerin aşılması neticesinde yükseliş beklentileri kuvvetlenmeye başladı.

1.830 doların altına inilmediği takdirde ons altındaki bu yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Nitekim, haftaya başlarken de 1840 dolar üzerine çıkış yaptı. Ancak ters yönde 1.830 dolar altına iner ve ardından 1.826 doları da kırarsa bu durumda aşağı yön kuvvetlenebilir ancak böyle olmadığı takdirde yıl sonuna doğru sürekli devam edecek bir ana yükseliş hareketinin ağırlığını görebiliriz.

Gram altının geçtiğimiz hafta sergilediği dar banttaki inişli çıkışlı hareketinin arkasındaki asıl ana faktör dolar/TL kurunun 7.82 TL direncini aşamamasından kaynaklanıyordu. Ons altın artmaya devam etse de bu 7.82 TL direnç seviyesi korunduğu takdirde, gram altının 463 TL üzerine hareketi zorlama olacaktır. 458 TL-463 TL aralığında bir bant hareketinin bu haftanın başlarında olmasını beklerken, hafta ortasından itibaren gelecek haber akışlarına göre aralık ayının sonuna doğru sürecek bir ana yükseliş trend hareketi başlayabilir.

Altın fiyatlarına yön verecek açıklamaların bu hafta özelinde ABD ve Çin arasında Trump’ın son günlerinde yeniden gündeme getirdiği yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısı ardından gelecek parasal genişlemeye dair açıklamalar olacak.

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