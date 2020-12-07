Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 7 Aralık dolar yorum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.83 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.50 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 7.80 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 7.81 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7937 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8731 TL seviyesini görürken; saat 16.32 itibarıyla 7.8350 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5420 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.5088 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.4211 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.16 oranında yükselişle 90.84 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2134 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.08 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.33 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında yer aldığı söyledi.

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