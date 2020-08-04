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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

04.08.2020 - 09:33 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 4 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 442 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1979 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1976 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "(ons altın) 2-3 saatlik sürede 1978 dolar üzerinde bir seyir izlenecek olursa, gelecek ilk adım yeniden 1985 dolar seviyesini denemek ve devamında rekor tazelemek olabilecektir" şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe 443 liradan başlarken, gün içerisinde en düşük 440.14 lira, en yüksek ise 443.52 lira seviyesini gördü. Gram altın fiyatları, saat 16.15 itibarıyla yüzde 0.20 oranında yükselişle 442.59 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 744 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün tarihi rekor seviyesini 1986 dolar seviyesine taşırken bugün gün içerisinde en yüksek 1979 doları gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.02 oranında düşüşle 1976 dolardan işlem gördü.

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ALTINDA YENİ REKORLAR GELİR Mİ?
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Dün gün içi işlemlerde 1986 dolar ile rekor tazeleyen ons altın, bu seviyeden yaptığı geri çekilme sonrasında küresel piyasalar açısından haftanın ikinci işlem gününde 1978 dolar direnç seviyesini aşabilmek yönünde denemeler yapıyor.

Bu seviye aşılır ve 2-3 saatlik sürede 1978 dolar üzerinde bir seyir izlenecek olursa, gelecek ilk adım yeniden 1985 dolar seviyesini denemek ve devamında rekor tazelemek olabilecektir. Ardından da büyük olasılıkla psikolojik destek seviyesi olarak nitelendirdiğimiz 2000 doları test etme doğrultusunda güçlü bir patika açılabilecektir.

1978 dolar direnci aşılamadığı halde ise ilk destek seviyesi olarak 1960 dolar, buradan da geri çekilme hareketi kuvvetlenecek olursa 1940 doların takip edilmesi gereken ikinci destek seviyesi olduğunu düşünüyoruz.

Gram altın tarafında ise dolar/TL kurunun yatay bant hareketi sürecini tamamlayarak 6.97 TL seviyelerine yükselmesi ile gram altının 420 TL seviyesini geride bırakarak 435-443 TL bant aralığına yerleştiğini görüyoruz. Ons altın ve dolar/TL kuru paralelindeki gelişmelerin belirleyici olacağı gram altın fiyatının, dolar/TL kuru 6.90 TL seviyelerine gerilese dahi, yeniden 420 TL seviyesine geri çekilmesini şu anda kısa vadede pek kuvvetli bir olasılık olarak görmediğimizi söyleyebiliriz.

 


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