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ABD Hazinesi 947 milyar dolar borçlanacak

04.08.2020 - 09:02
ABD Hazinesi 947 milyar dolar borçlanacak | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 947 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi.

 

Bakanlık, temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Açıklamada, hazinenin temmuz-eylül döneminde 947 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Eylül sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu borçlanmanın mayıs ayında duyurulan tahminden 270 milyar dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, hazinenin ekim-aralık döneminde ise 1,22 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği ve bu yılın ikinci çeyreğinde ise 2,75 trilyon dolar borçlandığı kaydedildi.


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