Altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı 7 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, gram altın 164,7 liradan, çeyrek altın ise 270 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 164,7 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 165,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 164,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altın fiyatları ABD dışişleri bakanının aniden görevden alınması ve dünya genelinde ekonomiyi koruma politikalarının güçlendiği endişeleriyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesi sonucu değer kazandı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans içinde 7 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,329.22 doları gördükten sonra yüzde 0.12 artıda 1,327.56 dolarda bulunuyor.

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