‹ Önceki Haber Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Altın fiyatlarında son durum

14.03.2018 - 09:10

Altının ons fiyatı 7 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, gram altın 164,7 liradan, çeyrek altın ise 270 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 164,7 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 165,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 164,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altın fiyatları ABD dışişleri bakanının aniden görevden alınması ve dünya genelinde ekonomiyi koruma politikalarının güçlendiği endişeleriyle yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesi sonucu değer kazandı.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı seans içinde 7 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 1,329.22 doları gördükten sonra yüzde 0.12 artıda 1,327.56 dolarda bulunuyor.


Etiketler

  • Altının ons fiyatı
  • gram altın
‹ Önceki Haber Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması Sonraki Haber › Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.691 Değişim: 0,36% Hacim : 4.216 Mio.TL Son veri saati : 15:34
Düşük 118.310 14.03.2018 Yüksek 118.978
Açılış: 118.322
3,8651 Değişim: -0,21%
Düşük 3,8564 14.03.2018 Yüksek 3,8742
Açılış: 3,87335
4,7909 Değişim: -0,21%
Düşük 4,7748 14.03.2018 Yüksek 4,8047
Açılış: 4,80075
165,07 Değişim: -0,09%
Düşük 164,34 14.03.2018 Yüksek 165,45
Açılış: 165,21
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.