Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, "Özelleştirilecek şeker fabrikalarına Tarım Bakanlığı'nın talip olması söz konusu değil" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, özelleştirilecek olan şeker fabrikalarına Tarım Bakanlığı'nın talip olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Azerbaycan seyahati öncesinde düzenlenen basın toplantısında Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın basında yer alan açıklamalarının sorulması üzerine bu sözlerin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Pancar ekici kooperatifleri bu fabrikaları almak için teklif verebilir... kast edilen budur" dedi.

Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasının özelleştirmesi gelecek ay yapılacak.

"ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ KİŞİLERE BAĞLI DEĞİL"

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi dışişleri bakanını görevden alabileceğini belirterek Türkiye-ABD ilişkilerinin kişilere bağlı olmadığını söyledi.

Yıldırım, ABD'de dışişleri bakanlığına kim gelirse gelsin Türkiye'nin duruşunun belli olduğunu da dile getirdi.

Trump dün Rex Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevinden alarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu atamıştı.

Tillerson'ın geçtiğimiz ayki Türkiye ziyareti sonrasında, ABD ve Türkiye arasında üç ortak çalışma grubu kurulması kararı verilmiş, özellikle Suriye Menbiç'te izlenecek yol konusunda iki taraf arasında değerlendirme yapılacağı duyurulmuştu.

Türkiye ile ABD yetkilileri arasında ilk toplantı geçen hafta Washington'da gerçekleşmişti.

Başbakan Yıldırım, Azerbaycan'a hareketi öncesi bu sabah Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "ABD kabinesindeki bu değişikliğin, Türkiye'nin Suriye politikasına etkisine ilişkin" soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD Başkanı Trump göreve getirdiği gibi dışişleri bakanını görevden alabilir. Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. A şahsı gider B şahsı gelir. Onlar ABD'nin iç meseleleri. Kim gelirse gelsin Türkiye'nin duruşu bellidir."

Yıldırım, "Gelen kaptanın (Dışişleri Bakanı'nın) Türkiye hakkında ne düşündüğünün önemi yok. Ümit ederim (yeni dönemde) daha sağlıklı bir ilişki olur" ifadesini kullandı