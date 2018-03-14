‹ Önceki Haber 2018'de yüzde 1,5 büyüme bekleniyor 2018'de yüzde 1,5 büyüme bekleniyor Sonraki Haber › Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum

Başbakan Yıldırım'dan 'şeker fabrikaları' açıklaması

14.03.2018 - 09:17

Başbakan Binali Yıldırım, "Özelleştirilecek şeker fabrikalarına Tarım Bakanlığı'nın talip olması söz konusu değil" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, özelleştirilecek olan şeker fabrikalarına Tarım Bakanlığı'nın talip olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Azerbaycan seyahati öncesinde düzenlenen basın toplantısında Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın basında yer alan açıklamalarının sorulması üzerine bu sözlerin yanlış anlaşıldığını ifade ederek, "Pancar ekici kooperatifleri bu fabrikaları almak için teklif verebilir... kast edilen budur" dedi.

Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasının özelleştirmesi gelecek ay yapılacak.

"ABD İLE İLİŞKİLERİMİZ KİŞİLERE BAĞLI DEĞİL"

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi dışişleri bakanını görevden alabileceğini belirterek Türkiye-ABD ilişkilerinin kişilere bağlı olmadığını söyledi.

Yıldırım, ABD'de dışişleri bakanlığına kim gelirse gelsin Türkiye'nin duruşunun belli olduğunu da dile getirdi.

Trump dün Rex Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevinden alarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu atamıştı.

Tillerson'ın geçtiğimiz ayki Türkiye ziyareti sonrasında, ABD ve Türkiye arasında üç ortak çalışma grubu kurulması kararı verilmiş, özellikle Suriye Menbiç'te izlenecek yol konusunda iki taraf arasında değerlendirme yapılacağı duyurulmuştu.

Türkiye ile ABD yetkilileri arasında ilk toplantı geçen hafta Washington'da gerçekleşmişti.

Başbakan Yıldırım, Azerbaycan'a hareketi öncesi bu sabah Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, "ABD kabinesindeki bu değişikliğin, Türkiye'nin Suriye politikasına etkisine ilişkin" soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD Başkanı Trump göreve getirdiği gibi dışişleri bakanını görevden alabilir. Türkiye-ABD ilişkileri kişilere bağlı değildir. A şahsı gider B şahsı gelir. Onlar ABD'nin iç meseleleri. Kim gelirse gelsin Türkiye'nin duruşu bellidir."

Yıldırım, "Gelen kaptanın (Dışişleri Bakanı'nın) Türkiye hakkında ne düşündüğünün önemi yok. Ümit ederim (yeni dönemde) daha sağlıklı bir ilişki olur" ifadesini kullandı


‹ Önceki Haber 2018'de yüzde 1,5 büyüme bekleniyor 2018'de yüzde 1,5 büyüme bekleniyor Sonraki Haber › Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.682 Değişim: 0,35% Hacim : 4.226 Mio.TL Son veri saati : 15:36
Düşük 118.310 14.03.2018 Yüksek 118.978
Açılış: 118.322
3,8661 Değişim: -0,19%
Düşük 3,8564 14.03.2018 Yüksek 3,8742
Açılış: 3,87335
4,7906 Değişim: -0,21%
Düşük 4,7748 14.03.2018 Yüksek 4,8047
Açılış: 4,80075
164,97 Değişim: -0,14%
Düşük 164,34 14.03.2018 Yüksek 165,45
Açılış: 165,21
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.