Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 21 Şubat 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken; gram altın 161,7 liradan, çeyrek altın ise 266 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 161,7 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,14 azalışla 162,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 161,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ

Altın doların geçen hafta gördüğü üç yılın dip seviyelerinden toparlanmasına paralel olarak bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Spot altının ons fiyatı seans içinde 1,325.31 puana kadar gerileyerek 14 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.2 ekside 1,326.4 dolarda bulunuyor. Altın dört seanstır değer kaybediyor.

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