Güncel altın fiyatları , çeyrek altın ne kadar ( 12 Şubat altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1323 dolardan işlem görürken, gram altın 162 lira, çeyrek altın 266 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 162 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 azalışla 161,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 162 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 266 lira, Cumhuriyet altını da 1.085 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Altın fiyatları doların geçen haftaki yükseliş sonrası gerilemesine paralel olarak artarken, yatırımcılar ABD'de para politikasının olası sıkılaşma hızı hakkında fikir verecek çarşamba günü yayımlanacak enflasyon verisini bekliyorlar.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen haftanın tamamında yüzde 1.2 düştükten sonra bugün yüzde 0.6 yükselişle 1,323.7 dolarda bulunuyor.

Etiketler