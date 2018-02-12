Dünyanın en büyük fonundan korkutan tahmin

Dünyanın en büyük hedge fonuna göre; dünya yeni bir dalgalanma dönemine girdi.

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater, dünyada ultra geniş para politikalarının uygulandığı 10 yıllık dönemin ardından yeniden daha yüksek faizlerin ele alınmasıyla, küresel piyasaların yeni bir oynaklık dönemine girdiğini belirtti.

Bridgewater Üst Yatırım Yöneticisi Bob Prince, geçen hafta küresel hisse senedi fonlarından rekor çıkışa neden olan türbülansın devam edeceğini öngördü.

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160 milyar dolarlık fonun yöneticisi Prince piyasalarda uzun zamandır bir rehavet söz konusu olduğunu, dolayısıyla piyasada yaşanan bu düşüşün günler içinde sona ermeyeceğini düşündüklerini belirtti. Prince, büyük olasılıkla daha büyük bir satış dalgasının yolda olduğunu söyledi.

ABD borsaları geçen haftayı 2 yılın en büyük haftalık kaybıyla kapatmıştı. S&P 500 Ocak sonundaki zirvesinden yaklaşık yüzde 9 geriledi. Wall Street’te ABD ekonomisi büyüme devam ederken ve şirket karlılıkları güçlü gelirken borsaların yükselmesi gerektiğini düşünenler ağırlıkta ancak hisse değerlemeleri aşırılaştığından düşüş için alan olduğunu tahmin edenler de yok değil.

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