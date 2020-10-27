Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 27 Ekim altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 500 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1905 dolardan işlem görüyor. Piyasalarda riskten kaçış söz konusu iken ons altında belirgin bir yükseliş olmamasının dikkat çekici olduğunu belirten Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Ons altının önünde şu anda 1.910 dolar seviyesinde güçlü bir direnç var" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının gram fiyatı yeni günde zirvesini 502.72 lira seviyesine taşırken; gün içerisinde en düşük 493.66 lira seviyesini gördü. Dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın saat 16.45 itibarıyla yüzde 1.25 oranında yükselişle 500.40 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 817 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 361 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 495 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 496 lira seviyesinden başlamıştı.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1910 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.16 oranında yükselişle 1905 dolardan işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmeler piyasaların gündemdeki yerini koruyor.

ONS ALTINDA BELİRGİN BİR YÜKSELİŞ OLMAMASI DİKKAT ÇEKİCİ

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Dün itibariyle özellikle ABD ve Avrupa piyasalarında risk iştahının düştüğü bir haftaya başladık. Risk algısındaki dalgalanmanın bu hafta içerisinde de devam etmesini bekliyoruz nitekim bugün de Asya piyasaları düşüşle açıldı.

Risk iştahının düşmesinin sonucunu da Avrupa’da özellikle Almanya ve Fransa borsa endeksleri önderliğinde bir geri çekilme şeklinde gözlemledik ve bu durum Borsa İstanbul 100 endeksine de yansıdı. Ancak riskten kaçış söz konusu iken ons altın tarafında çok belirgin bir yükseliş olmaması dikkat çekici. Ons altının önünde şu anda 1.910 dolar seviyesinde güçlü bir direnç var. Bu direncin özellikle son 1 aydır güçlü şekilde çalıştığını görüyoruz ve 1 aylık zaman zarfında 1.910 dolar seviyesinin üzerine çıkışlarda ons altın kalıcı olamıyor. Bunda hem petrol fiyatlarının yukarı yönde toparlanamaması ve dün itibariyle son 3 haftanın en düşük fiyat seviyelerine gerilemiş olması da hem de ABD seçimleri yaklaşırken de yatırım enstrümanlarına dair pozisyon almakta henüz kararsızlığının devam etmesi etkili görülüyor.

Ons altında yukarı yönlü hareketlerde 1.913 ve 1.920 dolar seviyelerinin yakın takip edilmesini öneriyorum. 1.913 dolar üzerine çıkması halinde 1.920 dolar seviyesini hızlı bir şekilde aynı gün içinde test ederse bu durumda yeni bir yükseliş kanalının oluşma ihtimalinin kuvvetlenmesinden bahsedebiliriz.

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