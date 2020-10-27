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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 27 Ekim dolar fiyatları

27.10.2020 - 10:32 | Son Güncelleme :
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 27 Ekim dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.17 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.66 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.08 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.09 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 8.0708 TL seviyesini, en yüksek ise 8.2088 TL seviyesini görürken; saat 16.49 itibarıyla 8.1700 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.7169 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.6687 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.6487 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.01 oranında düşüşle 93.04 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1806 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.48 seviyesinde bulunuyor.


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