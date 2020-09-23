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1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 23 Eylül altın fiyatları

23.09.2020 - 10:06 | Son Güncelleme :
1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 23 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 466 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1889 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “Altın üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor. Piyasalar, artan volatilite ve Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte ABD başkanlık seçimleri yaklaşımından doğal olarak rahatsız” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatındaki düşüşlere paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 468 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 464 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 462.36 lira, en yüksek ise 470.11 lira seviyesini görürken; saat 14.30 itibarıyla yüzde 0.30 oranında düşüşle 466.95 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 150 liradan satılıyor.

Dolar endeksinde süren yükseliş eğilimi altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken; gün içerisinde 1873 dolar seviyesine kadar geriledi. Gün içerisinde en yüksek ise 1905 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0.57 oranında düşüşle 1889 dolardan işlem görüyor.

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Piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışlarını, jeopolitik gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Türkiye saati ile 17.00'de gerçekleştireceği konuşmayı takip edilecek.

ALTIN ÜZERİNDEKİ AŞAĞI YÖNLÜ BASKI SÜRÜYOR
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Altın fiyatları Fed kanadından gelen açıklamaları izlerken, güçlü dolar etkisiyle beraber düşüş baskısı içinde. Dün Temsilciler Meclisi sunumunda ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, ekonominin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu söylerken, Chicago Fed Başkanı Evans’ın faiz ve politika değerlendirmesinde “Fed, faizleri ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine varılmadan da artırabilir” şeklindeki açıklaması baskının devam etmesine neden oldu. Powell bugün de Temsilciler Meclisi önünde sunum yapacak ve Fed’in virüse karşı attığı ekonomik adımları anlatacak. 

Altın üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ediyor. Piyasalar, artan volatilite ve Covid-19 vakalarındaki artışla birlikte ABD başkanlık seçimleri yaklaşımından doğal olarak rahatsız. Kısa vadede para piyasalarındaki hareketler, artan risk algısına rağmen emtia kanadına baskı yapıyor ve fiyatlarda katalist etkisi oluşmasına izin vermiyor. Daha uzun vade açısından, merkez bankalarının emsalsiz parasal genişlemesi ve düşük faizler olumlu.

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