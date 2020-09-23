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Petrol fiyatları geriledi

23.09.2020 - 09:29
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 41,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 41,20 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 41,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 azalışla 41,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 39,50 dolardan alıcı buldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında piyasaların 2,3 azalış beklentisinin tersine yaklaşık 691 bin varillik artış gerçekleşti. Söz konusu veri ABD'de petrol talebinin azalacağı beklentilerini güçlendirerek ham petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Özellikle İngiltere, Fransa, Almanya ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınındaki vaka artışları sebebiyle yeni kısıtlamalar getirilmesi, petrole olan talebin ve dünya ekonomilerinin toparlanmasına ilişkin olumsuz öngörüleri besleyerek petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Ayrıca, Libya’da sekiz aylık petrol blokajının kalkması ve yeniden petrol ihracatına başlanmasıyla talep sıkıntısı çeken pazara yaklaşık 1 milyon varil ham petrol sunulacak olması piyasalarda arz fazlası endişelerine sebep olarak petrol fiyatlarındaki düşüşü besledi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 31,5 milyonu aşarken can kaybı 970 bine yaklaştı. ABD, 6,9 milyona varan vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken Hindistan 5,5 milyondan fazla vaka sayısıyla ikinci ve Brezilya ise yaklaşık 4,9 milyon vakayla üçüncü sırada geliyor.

Brent petrolde teknik olarak 41,70 ile 42,02 dolar aralığının direnç, 41,13 ile 40,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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