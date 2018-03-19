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Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 19 Mart 2018 güncel altın fiyatları

19.03.2018 - 09:39 | Son Güncelleme :

Yeni bir haftaya "Altın fiyatları" ne durumda? sorusuyla başladık. Gram altın geçtiğimiz Cuma günü rekor kırmıştı. Gram altın bu haftaya da yükselişle başladı. 19 Mart günü altın fiyatları belli olmaya başladı. Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Mart güncel altın fiyatları.

Gram altın fiyatı, altının ons fiyatındaki değer kayıplarına karşın dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 162 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 16 Mart Cuma günü 166,4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2,1 getiri sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 165,6 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0,70 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1.314,20 dolar seviyesinden tamamladı.

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GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın, yılbaşında bu yana da yatırımcısına yüzde 4 kazandırdı. Gram altın haftaya 165,87 liralık satış rakamıyla başladı. Çeyrek altın ise 264,33 lirayla alınırken 270,31 liradan satılıyor. Yarım altın 527 liraya alınırken, 540,62 liraya satılıyor. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.104 lira. Düğünlerin tercih edileni 22 ayar bilezik de 150,60 liradan alınıp; 151,40 liradan satılıyor.
 


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