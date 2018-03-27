Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 27 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı gerilerken, gram altın 173,2 liradan, çeyrek altın ise 283 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 173,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 173,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle bu seviyelerde tutunamadı ve günü 172,6 lira ile önceki kapanışının hemen altında tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 173,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 283 lira, Cumhuriyet altını da 1.155 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN GERİLEDİ

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri haberleri ticaret savaşı endişelerini azaltıp riskli varlıklara yönelik talebi artırırken; altın fiyatları geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,352.40 dolara geriledi.

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