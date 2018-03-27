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Albaraka Türk aktiflerini ikiye katlamayı hedefliyor

27.03.2018 - 11:16

Albaraka Türk aktiflerini gelecek 5 yıllık dönemde iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Bahreyli Al Baraka Banking Group'un Türkiye iştiraki Albaraka Türk önümüzdeki 5 yılda toplam aktiflerini her yıl ortalama yüzde 15 artırarak iki katına çıkarmayı hedefliyor.

*Albaraka Türk 2018-2022 arasında her yıl ortalama yüzde 16 kredi büyümesi ve yüzde 18 fon büyümesi hedefliyor

*Albaraka Türk 2022'de bugün 237 milyon TL olan net kârını 1.2 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor


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