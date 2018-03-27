Albaraka Türk aktiflerini ikiye katlamayı hedefliyor

Albaraka Türk aktiflerini gelecek 5 yıllık dönemde iki katına çıkarmayı hedefliyor.
Bahreyli Al Baraka Banking Group'un Türkiye iştiraki Albaraka Türk önümüzdeki 5 yılda toplam aktiflerini her yıl ortalama yüzde 15 artırarak iki katına çıkarmayı hedefliyor.
*Albaraka Türk 2018-2022 arasında her yıl ortalama yüzde 16 kredi büyümesi ve yüzde 18 fon büyümesi hedefliyor
*Albaraka Türk 2022'de bugün 237 milyon TL olan net kârını 1.2 milyar TL'ye çıkarmayı hedefliyor
Etiketler
- net kar
- Albaraka Türk