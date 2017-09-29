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Çeyrek altın ne kadar? ( 29 Eylül altın fiyatları )

29.09.2017 - 08:43

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle dip seviyelere gerilerken, çeyrek altın 241 liradan alıcı buldu.

Altın doların güçlenmesiyle gerileyerek dün gördüğü altı haftanın dip seviyesine yaklaşırken, fiyatlar bu yılın en büyük aylık düşüşünü kaydetmeye hazırlanıyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,284.28 dolarda bulunuyor ve bu ay yüzde 2.8 düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

Bu hem 2017'deki hem de Kasım 2016'dan beri en büyük aylık düşüş anlamına geliyor. Ancak altın fiyatları Temmuz ve Ağustos'ta yükseldikten sonra spot altın çeyrek dönemi yüzde 3.5 artıda bitirmeye hazırlanıyor.

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ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,287.70 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 147 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,16 yükselişle 241 liradan, cumhuriyet altını ise 989 liradan alıcı buldu.


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