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Rusya'nın domatese yönelik kısıtlamaları kalkıyor mu?

29.09.2017 - 08:35

Ekonomi Bakanı Zeybekci Rusya'nın domatese yönelik kısıtlamalarının 1-2 gün içinde kalkmasının beklendiğini açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların bir-iki gün içinde kalkmasının beklendiğini söyledi. Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin dün akşam Ankara'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler ile 2015 Kasım ayında bir Rus uçağının Türkiye-Suriye sınırında düşürülmesinin ardından Türkiye'den ithal edilen bazı ürünlere getirilen kısıtlamalar da ele alındı.

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İki ülke geçen yıl yaz aylarında sağlanan normalleşme ile birlikte birçok ürün üzerindeki engeli kaldırmış ancak Türk domateslerinin Rus pazarlarına ithalatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılamamıştı.

Bu hafta bu engellerin 1 Ekim'den önce kaldırılmasını beklediğini ifade eden Zeybekci, Erdoğan ile Putin'in görüşmelerinden sonra yaptığı basın açıklamasının ardından gazetecilerin domates kısıtlaması konusundaki sorularını yanıtladı.

"Yasak kalkıyor mu?" sorusuna "Kalkıyor" diyerek yanıt veren Zeybekci, yasağın 1 Ekim'den önce kalkıp kalkmayacağının sorulması üzerine ise "İnşallah, teknik anlamda onu göreceğiz 1-2 gün içinde. Bunun kararını duyduk ama resmi olarak da teyit edilmesini istiyoruz. (Bu konu) Çözüldü diyebiliriz, teyidini devlet başkanının (Putin) ağzından duyduk ama ilk yüklemeyi yapana kadar bekleyeceğiz" dedi.


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