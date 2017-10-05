Çeyrek altın ne kadar? ( 5 Ekim altın fiyatları )

Altın fiyatları doların yükselmesiyle hafif değişim gösterirken, çeyrek altın 240 liradan alıcı buldu. Piyasalar yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.
Altın, doların güçlü ABD ISM hizmetler endeksi verisinin ardından yükselmesiyle hafif değişim gösterirken, piyasalar yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.
Spot altının ons fiyatı 1,274.50 dolar ile yatay seyrediyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı 1,277 dolar ile değişim göstermedi.
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,30 oranında yükselişle 240 liranın üzerinde işlem görürken, cumhuriyet altını 985 liradan alıcı buldu.