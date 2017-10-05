Çeyrek altın ne kadar? ( 5 Ekim altın fiyatları )

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Spot altının ons fiyatı 1,274.50 dolar ile yatay seyrediyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı 1,277 dolar ile değişim göstermedi.

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