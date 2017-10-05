Dolar ne kadar? ( 5 Ekim dolar fiyatları )

Jeopolitik riskler ve Fed faiz beklentileriyle baskı altındaki dolar fiyatları sakin bir seyir izlerken, piyasalar ABD istihdam raporuna odaklandı.

Dolar/TL, Kuzey Irak'taki gelişmelerin yarattığı jeopolitik risk ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık'ta faiz artışı yapacağı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle üç haftada 3.39'lu seviyelerden 3.59'lara yükseldikten sonra bu seviyenin altında sakin bir seyir izliyor.

Dün akşam saatlerinde 3.5750 civarında işlem gören kur bu sabah güne 3.5720/3.5750 seviyesinden başladı. Sepet bazında TL aynı saatte 3.8856/3.8892, euro/TL ise 4.1992/4.2035 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik risklerin yanı sıra ABD tahvil getirilerindeki son günlerde duraksayan yükseliş süreci ve Katalan referandumu piyasaları baskılamayı sürdürürken, dolar/TL 11 Eylül'de gördüğü 3.39'lu seviyelerden 28 Eylül'de 3.5960 ile 12 Temmuz'dan beri en yüksek seviyeyi test etti. Dolar/TL hafta başından itibaren ise 3.59'un altında daha sakin bir seyir izliyor.

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YELLEN PARA POLİTİKASINA DEĞİNMEDİ

Piyasaların yakından izlediği Fed Başkanı Janet Yellen dün akşamki konuşmasında para politikası hakkında açıklama yapmadı. Bankacılar Yellen sonrası piyasaların bir sonraki yön belirleyebilecek gelişmenin Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporu olarak gördüklerini belirttiler.

Küresel piyasalarda dolar ABD ISM hizmetler endeksi verisinin ABD ekonomisine ilişkin beklentileri yükseltmesiyle başlıca para birimleri karşısında yükselirken, düşük seyir izleyen ABD hazine tahvil getirileri doların kazanımlarını sınırladı.

DOLAR ENDEKSİ ZİRVEDE

Doların başlıca altı temel para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks bu hafta gördüğü 1.5 ayın zirvesi olan 93.92'den gerileyerek 93.5 civarında seyrediyor.

Dolar endeksinin yedi haftanın zirvesinden dönmesinin nedeni ise ABD'nin Fed başkanı olarak para politikasında düşünülenden daha az sıkılaştırma yanlısı birinin seçileceğine yönelik spekülasyonlar olmuştu.

Bankacılar bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Eylül ayı toplantı tutanaklarının da izleneceğini belirttiler.

ECB son toplantısında, aşırı gevşek para politikasını kademeli olarak sona erdirmeye ilişkin bir plan açıklayabileceğini ve bu politikayı sona erdirmek için acelesi olmadığının sinyalini verdi.

ECB ayrıca eurodaki güçlü seyrin olası negatif etkilerine değindi, bu yüzden piyasalar euro konusunda ne görüşüldüğünü görmek için toplantı tutanaklarını yakından izleyecekler.

TL son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerine göre bir miktar daha kötü performans göstermeye devam ederken bankacılar genel olarak bu durumu Türkiye'nin jeopolitik risklere olan yakınlığına bağlıyorlar.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.02 seviyesinden gerçekleşirken saat 1707 itibarıyla valörde son işlem yüzde 11.04 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde ortalama bileşik faiz dün yüzde 11.90 seviyesinden gerçekleşirken saat 1707 itibarıyla valörde son işlem yüzde 11.98 oldu