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Altın fiyatları 3 haftanın zirvesinde!

18.05.2017 - 08:52 | Son Güncelleme : 18.05.2017 - 12:18

ABD'de bu haftaki siyasi gelişmelerden destek bulan altının ons fiyatı 3 haftanın zirvesini görürken, çeyrek altın 240 liradan işlem görüyor.

Siyasi ve finansal belirsizlik döneminde alternatif bir yatırım aracı olarak talep gören altın ABD'de bu haftaki siyasi gelişmelerden destek buldu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,263.02 dolara kadar yükselerek 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altın dün de yüzde 2 değer kazanarak geçen yıl Haziran ayından bu yana en keskin tek günlük yükselişi kaydetmişti.

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ABD Başkanı Trump, hafta başında FBI Direktörü James Comey'i görevden aldı. Bunun ardından Trump ulusal güvenlik ile ilgili hassas bilgileri Rusya dışişleri bakanı ile paylaştı. Ardından basında yer alan Trump'ın federal bir soruşturmayı engellemeye çalıştığı iddiaları Trump üzerindeki baskıyı artırdı.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı yüzde 1,61 yükselişle 147 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 2,61 yükselişle 240 liradan, cumhuriyet altını ise 988 liradan alıcı buldu.

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