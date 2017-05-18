Dolar fiyatları, ABD'deki siyasi belirsizliğin etkisiyle 3.64 seviyesini test etti. Dolar fiyatları böylelikle en son 21 Nisan'da gördüğü seviyeyi aşarak yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolar kuru sonrasında 3.61 seviyesinde dengelendi. Euro fiyatları ise 4 TL'nin üzerini gördü.

ABD'de giderek artan siyasi belirsizliklerin global risk iştahını azaltmasıyla TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 2'yi aşarken, dolar/TL en yüksek 3.6415 seviyesini gördü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal bir soruşturmayı engellediği iddia edilirken, bu durum Trump'ın vaad ettiği ekonomik büyümeyi destekleyici politikaların gerçekleşmesini tehlikeye atıyor. Ayrıca Trump'ın başkanlığı bırakmak zorunda kalması ihtimalini de gündeme getirerek yatırımcıların siyasi belirsizlik nedeniyle riskten kaçmasına neden oluyor. Bu da dolardaki değer kaybına rağmen gelişmekte olan ülke para birimlerine olumsuz yansıyor.

Dün saat 17.14'te 3.5590/3.5610 seviyesinde olan dolar/TL, gün içinde en yüksek 3.6415 seviyesini gördükten sonra saat 14.35 itibarıyla 3.6130 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise en yüksek 4.0469 seviyesini görürken aynı dakikalarda 4.0199 seviyesindeydi.

ABD'de Cuma günü açıklanan ve beklentilerin altında kalan verilerin Fed'in Haziran ayı ardından beklenen faiz artışlarına ilişkin kuvvetli bir sinyal içermemesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde iyimserliğe neden olmuş, dolar/TL de yönünü aşağı çevirerek 3.53'lü seviyelere gerilemişti.

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DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel riskten kaçış modunun bugün de iyice ağırlık kazanmasıyla beraber, hisse senetleri piyasası ve gelişen piyasalar üzerindeki baskı artmıştır. USD küresel bazda değer kaybediyor olmasına rağmen, gelişen piyasaların genel olarak pozisyonlandırılıyor olması itibariyle genel bir satış baskısının oluştuğunu belirtmek gerekir. Son 2 gündür Trump ile ilgili skandal ve spekülasyonların artarak devam ediyor olması, piyasalardaki fiyatlamaların ana kaynağını oluşturmaktadır. Bu kapsamda küresel riskten kaçışın etkisiyle beraber gelişen ülkelerin daha az cazip olması TRY adına olumsuz görüntünün sürmesine neden olmaktadır" dedi.

Erkan değerlendirmelerine şöyle devam etti: "ABD iç siyasetine ilişkin endişelerin küresel piyasalarda daha ne kadar fiyatlanacağını kestirmek zor. Normalde EURUSD paritesinin bu etkiyle beraber yukarı gitmesi bizim açımızdan olumlu, ancak artan risklerin getirdiği portföy ayarlamaları şu anda diğer gelişen piyasalarla beraber değerlendirilmemize neden olmaktadır. Fiyatlamalar algı kaynaklı yani, %12’ye yakınsayan piyasa fonlamasının da konjonktürel fiyat baskılarını absorbe etmede zorlandığını görmekteyiz. Normal şartlar altında artan TRY faizlerinin arbitrajcıların ve carry tradecilerin iştahını kabartması Türk piyasasını bir süre cazip kılmıştı ve USDTRY’nin de 3,50’li seviyelerde kalması hem artan fonlama maliyetleri, hem de TCMB’nin para politikasının eskisine göre daha sıkı ve net olması kaynaklıydı.

Söz konusu durum, Fed’in Haziran ve sonrasına ilişkin faiz artırım ihtimallerini fiyatlayan ABD tahvil ve opsiyon piyasasındaki durumu da etkilemiştir. Şu anda Fed’in Haziran’a ilişkin faiz artırım ihtimalleri daha düşük oranda fiyatlanmaktadır. Trump ile ilgili kamuyounda oluşabilecek bir negatifliğin, ekonomik reformları gerçekleştirmede de kendisine destek bulamayabileceğine dair endişe oluşturması Fed’in faiz artırım sıklıklarını doğrudan etkileyecektir. Şu anki durum ile Fed’in Haziran’dan sonra Eylül ve Aralık’ta iki faiz artırımı daha yapmaya yönelik bir sinyal vermesi zor görünüyor. Yine de verileri izlemeye devam etmek lazım, bu ihtimal çok çabuk değişebiliyor.

USDTRY’nin yukarı doğru ivme kazanan hareketi ve şu anki konumu açısından 3,62 seviyesini kritik görmekteyim. Bu seviye üzerinde 3,65’e kadar bir hareket görülebilir. 3,62 aşağı yönlü kırılırsa kurda 3,58 seviyesine kadar gevşeme görmemiz mümkün olabilir. Küresel oynaklığın artması neticesinde, USDTRY’de de dalgalanmanın bantları biraz genişlemiştir."

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "ABD’de Trump kaynaklı oluşan belirsizlikler küresel piyasalarda güvenli liman algısını güçlendirdi. Bu durum gelişmekte olan ülkeler için olumsuz etki yaratıyor ve fon çıkışlarına neden oluyor. Doların yükselişinde bu faktör etkili olmakta. Kur bunun etkisiyle 3.62 seviyesine yükseldi. Ancak mevcut belirsizlikler ve olumsuz algılamalar devam ettiği sürece dolardaki yükselişte devam edebilir. Trump’ın görevden alınması durumu piyasalarda kötü senaryo olarak algılanıyor. Böyle bir süreçte dolar yeniden yüksek seviyelerini görebilir. Mevcut durumda Doların 3.6250 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde 3.72 seviyesine doğru ataklar ilerleyen günlerde görülebilir. Buna karşın 3.6250 seviyesinin üzerine yerleşemez ve ABD kanadındaki dalgalanmalar sakinleşirse Dolarda tekrar 3.56 seviyelerine doğru düşüş görebiliriz" şeklinde belirtti.

ABD'DE SİYASİ BELİRSİZLİK

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal bir soruşturmayı engellediği iddia edilirken, bu durum Trump'ın vaad ettiği ekonomik büyümeyi destekleyici politikaların gerçekleşmesini tehlikeye atıyor. Ayrıca Trump'ın başkanlığı bırakmak zorunda kalması ihtimalini de gündeme getirerek yatırımcıların siyasi belirsizlik nedeniyle riskten kaçmasına neden oluyor.

Trump'ın mensup olduğu Cumhuriyetçi partiden bir grup siyasetçi Trump'ın geçen yılki seçim ekibi ile Rusya arasındaki olası ilişkileri inceleyecek bağımsız bir inceleme yürütülmesini isterken, bir siyasetçi Trump'ın görevini kötüye kullandığını ifade etti.

Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak üzere FBI eski başkanlarından Robert Mueller'in atanması Asya piyasalarında herhangi bir tepkiye yol açmadı.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurt içi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.67, valörde son işlemde yüzde 10.70 oldu.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.55 oldu. Bugün ise spot kapanışta yüzde 11.50 seviyesindeydi.

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