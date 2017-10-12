Çeyrek altın ne kadar? ( 12 Ekim altın fiyatları )

Altın fiyatları, Fed tutanakları sonrasında doların düşük seyir izlemesiyle birlikte iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın 151 liradan, çeyrek altın ise 248 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları Fed'in eylül ayı toplantı tutanaklarının düşük enflasyona ilişkin endişeler olduğunu göstermesinin ardından doların düşük seyir izlemesiyle iki haftanın zirvesine yükseldi.

Spot altının ons fiyatı 1,295.45 dolar ile 27 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 artışla 1,294.20 dolara yükseldi.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde ise dün, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 151,5 liradan kapandı. Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 151,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.012 liradan satılıyor.