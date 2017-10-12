‹ Önceki Haber Bitcoin 5 bin doları aştı Bitcoin 5 bin doları aştı

Çeyrek altın ne kadar? ( 12 Ekim altın fiyatları )

12.10.2017 - 12:44

Altın fiyatları, Fed tutanakları sonrasında doların düşük seyir izlemesiyle birlikte iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Gram altın 151 liradan, çeyrek altın ise 248 liradan alıcı buldu.

Altın fiyatları Fed'in eylül ayı toplantı tutanaklarının düşük enflasyona ilişkin endişeler olduğunu göstermesinin ardından doların düşük seyir izlemesiyle iki haftanın zirvesine yükseldi.

Spot altının ons fiyatı 1,295.45 dolar ile 27 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.2 artışla 1,294.20 dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde ise dün, dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 151,5 liradan kapandı. Altının gram fiyatı bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla 151,5 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 248 lira, Cumhuriyet altını da 1.012 liradan satılıyor.


‹ Önceki Haber Bitcoin 5 bin doları aştı Bitcoin 5 bin doları aştı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
105.266 Değişim: 1,40% Hacim : 2.019 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 105.045 12.10.2017 Yüksek 105.557
Açılış: 105.045
3,6432 Değişim: -0,15%
Düşük 3,6289 12.10.2017 Yüksek 3,6522
Açılış: 3,64875
4,3235 Değişim: -0,10%
Düşük 4,3133 12.10.2017 Yüksek 4,3365
Açılış: 4,3277
151,65 Değişim: 0,06%
Düşük 151,20 12.10.2017 Yüksek 152,00
Açılış: 151,56
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.