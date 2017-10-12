Bitcoin 5 bin doları aştı

Bitcoin, bugünkü işlemlerde 5 bin doları aştı.

Çin'in eylül sonunda Bitcoin borsalarını kapatma kararı almasını etkisiyle 1 Eylül'de 4 bin 950 dolar seviyesinden keskin bir düşüşe geçen ve 14 Eylül'de 3 bin 226 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin fiyatı, Coindesk.com'a göre bugün yüzde 5,16 artışla 5 bin 80 dolar seviyesini gördü.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Analistler Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'de artan Bitcoin işleminin Çin'in getirdiği yasaklamaların etkisini telafi ettiğini ifade ediyorlar.

Bitcoin'deki bu artışa Rusya'nın kripto paralara yeni sınırlamalar getireceği yönündeki haber akışı da etki dur diyemedi.