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Altın fiyatları 1 ayın dibini gördü

27.04.2017 - 10:14 | Son Güncelleme : 27.04.2017 - 12:02

Altın fiyatlarında düşüş sürerken gram altın, 144,5 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Çeyrek altın ise 238 liradan alıcı buluyor.

Dün gün içinde 145 liranın altını görse de döviz kurlarındaki toparlanmanın etkisiyle kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 146 liradan kapandı. 
Altının gram fiyatı bugün ise düşüş eğiliminde hareket ederek 144,5 lira ile 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Saat 11.40 itibarıyla altının gramı 144,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan işlem görüyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 0,4'lük yükselişin ardından bugüne düşüşle başladı ve şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.264,4 dolar seviyelerinde dengelendi. 

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ONS ALTIN GERİLİYOR

Altın fiyatları jeopolitik gerilimin azalmasıyla değer kaybederken, ABD Başkanı Trump'ın vergi planına yönelik tereddütler bu kayıpların sınırlı kalmasını sağladı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 düşerek 1,266.94 dolardan işlem gördü. 

 


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