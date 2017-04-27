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Ekonomiye güven 16 ayın zirvesinde

27.04.2017 - 10:34 | Son Güncelleme : 27.04.2017 - 10:45

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3.6 artarak Aralık 2015'ten bu yana en yüksek olan 99.5 değerini aldı. Mart ayında 96 değerini alan endeks en son Kasım 2015'te 100 değerini aşmıştı.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. TÜİK verilerine göre Nisan ayında tüketici güven endeksi 71.3 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 101.6 değerine ve hizmet sektörü güven endeksi 99.9 değerine yükseldi.

Nisan ayında inşaat sektörü güven endeksi 85.7 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106.3 değerine geriledi.

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Öte yandan TUİK, Merkez Bankası'nın, reel kesim güven endeksini Ocak 2007-Mart 2017 dönemi için Nisan ayında revize etmesine bağlı olarak aynı dönem için ekonomik güven endeksinin de revize edildiğini açıkladı.

Endeks, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. Alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması ortalama üzeri güveni; 100'den küçük olması ise ortalama altı güveni göstermekte.

TÜİK endeksin, ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.


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