Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 24 Eylül altın fiyatları

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 459 lira seviyesinde hareket eden gram altın fiyatları, karar sonrası dolar kurunda yaşanan düşüşün de etkisiyle 451 lira seviyesine kadar geriledi. Dolar endeksinde süren yükseliş eğilimi ise altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken, ons altın fiyatı yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Gram altın fiyatı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25 seviyesine yükseltmesinin ardından geriledi. Karar öncesi 459 lira seviyesinde bulunan gram altın, karar sonrasında en düşük 451 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 14.24 itibarıyla yüzde 1.55 oranında düşüşle 454.47 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 746 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı 1848 dolar seviyesine kadar gerileyerek 22 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Gün içerisinde en yüksek ise 1868 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0.41 oranında düşüşle 1855 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğini gösterirken, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları da tedbirleri yeniden gündeme getirebilir.

ABD ile Çin arasındaki gerilim de gündemdeki yerini korurken, tüm bunlar dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altın fiyatları baskılıyor.

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GRAM ALTINDA RİSKLER DAHA BASKIN HALE GELDİ

Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

7 Ağustos'ta 2075 dolar zirvesini gördükten sonra değer kaybetmeye başlayan ons altında bu hafta doların dünya genelinde değer kazanmasının etkisi ile gerileme ivme kazandı ve 1849 dolar test edildi.

Yukarıdan aşağı yüzde 11'i bulan bu kayıp şüphesiz tepki yükselişlerini mümkün kılıyor. Ancak ekim ayında Batı dünyasından onay alacak bir veya daha fazla Covid 19 aşısı beklentisi altın adına ufuktaki kötü haber ve bu durum tepki yükselişlerini kısıtlayıcı önemli bir engel olmaya aday. Bu nedenle aşı haberi geldikten ve ilk refleks fiyatlama geride kaldıktan sonra altın cephesinde daha iskontolu fiyatlar ile karşılaşmamız mümkün.

Gram altın özelinde ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı riskleri daha baskın hale getirdi. Öğleden sonra 451 TL'yi gören bu cephe Türk Lirası'nda toparlanma sürecek olursa (bence bu senaryonun şansı görece daha yüksek) ons altına kıyasla yukarı yönlü hareketlerde daha tutuk aşağı yönlü salınımlarda ise daha zayıf bir performans gösterebilir.

DEĞERLİ METALLER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI

ÜNLÜ & Co / DAHA

Dolardaki değer kazanımının sürmesine ek olarak riskten kaçışın hızlanması yatırımcıları nakit tutmaya yöneltirken değerli metaller üzerindeki baskının da belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Bu noktada 1970 dolar desteğinin kırılmasının ardından satışların hız kazandığı ons altın son iki ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda.

Teknik açıdan bakıldığında ise 1870 doların altında kalınması durumunda 100 günlük hareketli ortalamaya da yakın bir seviye olan 1840 doların ilk güçlü destek noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin altında yapılacak olası kapanışlar ons altın üzerindeki baskının daha da artmasına neden olabilir.

ONS ALTIN İÇİN İLK DESTEK 1845 DOLAR

InvestAZ Yatırım

Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1864 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1869 en düşük 1849 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1851 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1845 seviyelerinde.

Destek: 1845 - 1826 - 1795

Direnç: 1894 - 1925 - 1944

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