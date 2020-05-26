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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Mayıs güncel altın fiyatları

26.05.2020 - 10:30 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Mayıs güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 373 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1735 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1728 dolardan işlem görüyor. Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, "Yakın vadede (ons altında) 1800-1850 dolar bandını ziyaret şansı olsa da ben altın cephesinde riskleri fırsatlardan daha baskın buluyor, hele hele orta-uzun vadeli yatırımlara uygunluğunu tartışmaya değer buluyorum" dedi.

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Gram altın fiyatları, Ramazan Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün en düşük 373.37 lira seviyesini; en yüksek ise 380.35 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 15.20 itibarıyla yüzde 1.11 oranında düşüşle 374.17 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1735 dolar seviyesine kadar yükselerek şu sıralarda yüzde 0.03 oranında düşüşle 1728 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 617 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 463 liradan alıcı buldu.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün, yurt içinde piyasaların tatil olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

ALTIN CEPHESİNDE RİSKLER FIRSATLARDAN DAHA BASKIN
Eral KARAYAZICI - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Sarı fırtına son iki yılın tartışmasız şampiyonu oldu. Gerek dolar bazında gerek TL bazında altın geleneksel yatırım seçenekleri içinde en iyi performansa imza attı. Hal böyle olunca da tüm dünyada altın çok daha fazla ilgi görmeye başladı.

Aşağıda iki grafik var. Altta ons yani altının dolar bazı fiyatı üst tarafta ise ABD 10 yıllık tahvil faizi yer alıyor. Bu ikili arasında ağırlıkla negatif korelasyon vardır. ABD faizleri yukarı giderken alternatifinin sağladığı ödül yükseldiği için altın değer kaybeder. Aksi olur ve faizler düşüşe geçerse de altın rüzgarı arkasında bulur ve değer kazanır. 

ABD 10 yıllık tahvil faizleri Ekim 2018 itibarı ile yüzde 3,25 seviyesindeyken ons altın 1200 dolar düzeyindeydi. Önce 2019 ekonomik yavaşlama fiyatlaması ardından 2020 korona resesyonu derken ABD faizleri yüzde 0,65’e kadar indi ons altın 1750 dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2023 yılına kadar faiz arttırmasını beklemiyorum. Ancak faiz artırım fiyatlamasının gerçekleşmeden önce yaşanacağını bu bakıma 2021-2022 boyunca ABD tahvil faizlerinde rotanın yukarı olacağını düşünüyorum.

Tahvil faizlerinde ilk yükseliş perdesini ne zaman görürüz derseniz en geç (pekala daha erken de başlayabilir) 2020 son çeyreğinden itibaren ABD tahvil faizlerinde yükselişin başlayacağı ve bu seyrin asgari iki sene süreceği görüşündeyim.

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Bu gerçekleşirse altın üzerinde etkisi negatif olur ve sarı fırtınada 1.500 dolara (2021-2022 parkurunda belki 1.350 dolara) kadar sürebilecek bir değer kaybına davetiye çıkartabilir.

Bu bakıma yakın vadede 1800-1850 dolar bandını ziyaret şansı olsa da ben altın cephesinde riskleri fırsatlardan daha baskın buluyor, hele hele orta-uzun vadeli yatırımlara uygunluğunu tartışmaya değer buluyorum.

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