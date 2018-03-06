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Çiftçiye 13 yılda 1,7 milyar liralık tohumculuk desteği

06.03.2018 - 15:32

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Tohumculuk desteğinin verilmeye başlandığı 2005'ten bu yana 1,7 milyar liralık destek sağlandı" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2005'ten bu yana çiftçilere 1,7 milyar liralık tohumculuk desteği verildiğini belirterek, "Bu desteklerimizle tohum üretiminde, veriminde, kalitesinde ve ihracatında ciddi artışlar gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, yazılı açıklamasında, AK Parti hükümetleri döneminde tohumculuğa gereken önemin verildiğini ve 2002'de 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretiminin geçen yıl 1 milyon 50 bin tona yükseldiğini bildirdi. 

Tohumculuk desteğinin verilmeye başlandığı 2005'ten bugüne kadar yaklaşık 1,7 milyar lira destekleme ödemesi yapıldığına işaret eden Fakıbaba, "Bu desteklerimizle tohumculuk üretiminde, veriminde, kalitesinde ve ihracatında ciddi artışlar gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu. 

Fakıbaba, 832 üreticinin 3,8 milyon dekar alanda sertifikalı tohum üretimi yaptığını, 2002 yılında 17 milyon dolar olan tohum ihracatı tutarının geçen yıl itibarıyla 136 milyon dolara yükseldiğini belirtti. 

Türkiye'den 79 ülkeye ihracat yapıldığına dikkati çeken Fakıbaba, şunları kaydetti: 

"2017 yılında 3,8 milyon adet asma, 101,7 milyon adet meyve ve 132,9 milyon adet çilek olmak üzere toplam 238,4 milyon adet sertifikalı fide ve fidan üretimi gerçekleşti. Ayrıca 30,6 milyon dolarlık fidan ve fide ihracatı yapıldı. Tohum üretimindeki çeşit sayıları da artış gösterdi. Bu çerçevede bugün itibarıyla milli çeşit listemizde tarla ve bahçe bitkileri türlerine ait 10 binden fazla çeşit kayıt altına alındı."

Bakan Fakıbaba, 2023 yılında 2 milyon ton sertifikalı tohum üretimi ve 500 milyon dolarlık tohum ihracatı hedeflendiğini bildirdi. 


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