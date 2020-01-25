‹ Önceki Haber İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrika çıkarmasına' hazır İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Afrika çıkarmasına' hazır

KOBİ’leri dünyaya açtı

25.01.2020 - 14:44
KOBİ’leri dünyaya açtı | Şirket Haberleri

Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giriş yapan AliExpress, Türk KOBİ ve üreticilerini dünya pazarına açıyor. Türk ürünleri başta Rusya ve Avrupa dahil olmak üzere çok sayıda ülke pazarına ulaşıyor.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; AliExpress’in Alibaba’nın küreselleşme stratejisinin önemli ve bütünleyici bir parçası olduğunu söyleyen AliExpress Bölgesel İş Geliştirme Yöneticisi Yaman Alpata, “Küresel bir perakende pazar yeri olarak AliExpress Türk üreticilerini dünya pazarlarına ulaştırdı. Türkiye pazarına girdiğimiz kısa sürede binlerce KOBİ ve üreticiyi e-ihracatçı yapmayı başardık. Bazı üreticiler günde 100’lerce ürünü dünya pazarlarına gönderiyor. Türkiye, Çin’den sonra AliExpress üzerinden globale ürün gönderebilen tek ülke. Türkiye’de geçen yıl 500 milyon dolara ulaşan e-ticaret pazarı 2020’de 750 milyon dolara ulaşacak” dedi.

Türkiye’deki ana odak noktalarının Türk KOBİ’leri dünyaya açmak olduğunu ifade eden Alpata, “Türkiye’de teknoloji konusunda altyapı eksikliği var. Biz lojistikten yazılıma, ödeme sistemlerinden müşteri hizmetlerine kadar gerekli olan tüm sistemi sağlayıp üreticiden sadece ürününü bizim Gebze’deki dağıtım üssümüze göndermesini istiyoruz. e-ticarette en önemli eksiklik ürünün doğru tanımlanamaması ve sisteme yanlış bilgi ile girilmesidir. Biz bütün bunların eğitimini verip sistemin en iyi şekilde işlemesini sağlıyoruz. Zaten bir Türk üreticinin sisteme girdiği ürün 38 dilde farklı müşterilerin önüne düşüyor. İspanya’daki müşterinin Türk üreticiye yazdığı mesaj ona Türkçe olarak geliyor” ifadelerini kullandı.

150 MİLYON MÜŞTERİ

“Büyük kentlerin dışında Bursa, Konya ve Gaziantep’teki üreticiler her gün otomotiv parçası, kebap makinesi, kişisel bakım kremleri ve tekstil ürünlerini AliExpress üzerinden 200 ülkedeki 150 milyon müşteriye ulaştırıyor” diyen Alpata, şunları söyledi: “Geçmişte ‘bavul ticareti’ ile ünlü olan Laleli esnafından bile e-ihacatçı olanlar var. Orada istediğimiz seviyede değiliz ama giderek artıyor. Turizmde Rusya pazarındaki olumlu gelişmeler ticareti de olumlu etkiliyor. İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya pazarları ise orada yaşayan Türklerin alışverişleri ile giderek güçleniyor. Türk dizilerinin etkisiyle ürünlerimize bir güven oluşan Latin Amerika pazarında da bir gelişim var.” 

SOSYAL E-TİCARET DÖNEMİ

Geçmişteki tele alışveriş yönteminin sosyal medyanın gelişmesi ile yeni platformlarda geri döndüğünü anlatan Yaman Alpata, “Mobil uygulama üzerinde mağaza açan her girişimcinin hesabı aynı zamanda tıpkı bir Instagram hesabı gibi paylaşımlarla doluyor. Buraya satıcılar ürünlerle ilgili özel içerikler hazırlayıp koyuyor. Videolarda ürünler hakkında her dilde bilgi verilirken canlı satış seçeneği de bulunuyor. Bu aynı zamanda çok işlek bir cadde gibi. İlk gelenler en hareketli yerleri kapıyor. Çin’de bu şekilde mağazalarını büyütüp satanlar var” diye konuştu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.142 Değişim: -0,33% Hacim : 12.255 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 120.761 24.01.2020 Yüksek 123.936
Açılış: 123.694
5,9428 Değişim: 0,12%
Düşük 5,9236 25.01.2020 Yüksek 5,9484
Açılış: 5,9358
6,5540 Değişim: -0,19%
Düşük 6,5476 25.01.2020 Yüksek 6,5705
Açılış: 6,5666
300,30 Değişim: 0,69%
Düşük 296,88 24.01.2020 Yüksek 301,25
Açılış: 298,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.