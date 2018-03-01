Asgari ücretle girdi! Şimdi sarayın perdelerini yapıyor

Yaklaşık 25 yıl önce asgari ücretle girdiği tekstil sektöründe patronluğa kadar yükselen Ayhan Denizci, bugün 47 ülkeye perde satıyor. Dünya devi otel zincirleri ile çalışan Ayhan Denizci, Tayland Kraliyet Sarayı’nın da perdelerini üretiyor.

Ceyhun KUBURLU/KOBİ

Ayhan Denizci, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra bir tekstil firmasında işe başladı. Hedefi iyi bir iş ve bulunduğu konumda yükselmekti. Ancak çalıştıkça bu alandaki fırsatları da görmeye başladı. Üniversite’den mezun olduktan sonra tekstil sektörünü öğrenen Denizci, şimdi farklı bir hayalin peşindeydi.

11 yıl sonra sahip olduğu tek varlığı otomobilini satarken üzgündü ama yapacak çok da bir şey yoktu. Onun bir planı vardı ve bu planı uygulamak için harekete geçmesi gerekiyordu.

EVİNİN BİR ODASI OFİSTİ

22 bin liraya sattığı otomobili onu hayal bile edemeyeceği bir alana götürecekti.

Ayhan Denizci, otomobilinden elde ettiği gelirle bir ofis ya da showroom tutmadı. Hemen hammade satın aldı. Evinin bir odasını homeofise çevirdi. Bursa’daki atölyelerden aldığı ürünleri hazır bir şekilde yurtdışına satıyordu. Müşteri ve bankalarla yaptığı görüşmeleri Bursa’nın önde gelen restoranlarında gerçekleştiriyordu. Çünkü bir ofisi yoktu.

LÜKS PROJELERDE YER ALDI

Sonunda artık kendisinin üretim yapma zamanı geldiğini düşündü. Önce bir ofis sonra da küçük bir atölye kiraladı. yurtdışındaki bağlantıları ve severek yaptığı iş onu bir anda beklemediği noktalara taşıdı. Ayhan denizci aslında perde üretimine başladığı gün, bu alandaki fırsatları da görmüş oldu. Hazırladığı ürünler 5 yıldızlı lüks otellere, konferans salonlarına, otellere ve okullara üretiyordu. Zamanla hedeflerini gerçekleştirdiğini vurgulayan Denizci, “Bir yıl evde çalıştıktan sonra yeni bir ofise geçtim. Daha çok Asya ülkelerine yöneldik. Singapur, Endonezya, Malezya, Tayland, Vietnam, Filipinler’e, hatta Çin’e bile, 47 ülkeye çoğunluğunu perde olmak üzere yatak ve masa örtüsü, yastık kılıfı, runner gibi tekstil ürünleri satıyoruz. Bugün birçok firma Çin’den düz tül getirirken, biz bu ülkeye düz tül gönderiyoruz. Zoru başardık” diye konuşuyor.

ÖZEL PAKETLEME YAPTI

Yurt dışında büyük firmalarla çalıştıklarını belirten Denizci, şunları kaydetti: “Birçok ülkede çok güzel projeler yaptık. Birçok 5 yıldızlı otel ve lüks konutların perdelerini biz yaptık. Taylan kralının sarayına perde talebi geldi. Tayland’daki firma aracılığıyla böyle bir sipariş gelince çok şaşırdım. Bugün Tayland kralının sarayı için bir perdeyi bizden, Türkiye’den istemesi, beğenmesi, şaşırtıcı aynı zamanda gurur vericiydi. Büyük bir heyecan oldu. Özel paketleme yaptık. Bir hafta önce perdeyi Tayland’a gönderdik.”

Hedeflerinin ihracat yaptıkları ülke sayısını artırmak olduğunu dile getiren Denizci, “Bir makine alarak perde üretimine başladım. Bu yıl hedefim ihracat yaptığımız ülke sayısını 60’a çıkarmak.” dedi.

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